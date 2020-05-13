Австерия
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У нас вкусно как дома !
У нас вкусно как дома !
Пироги по старинным русским рецептам ! Только свежеиспеченные пироги под заказ !
Мы стараемся для вас !
Мы стараемся для вас !
Вкусные пироги поднимают настроение ! Не отказывайте себе в удовольствии !
Закажи себе удовольствие !
Закажи себе удовольствие !
Традиционные осетинские пироги ! Аппетитные пироги выпеченные на заказ !
3 пирога месяца со скидкой 20%
Кулебяка с мясом
Кулебяка с мясом
Дрожжевое тесто, говядина, свинина, яйцо, лук пассированный, зелень..
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Купить 240
за 500 грамм
Купить 480
за 1000 грамм
Купить 720
за 1500 грамм
Пирог с клубникой
Пирог с клубникой
Дрожжевое тесто, клубника..
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Купить 192
за 500 грамм
Купить 384
за 1000 грамм
Купить 576
за 1500 грамм
Пирог с лососем
Пирог с лососем
Дрожжевое тесто, филе лосося, зелень..
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Купить 416
за 500 грамм
Купить 832
за 1000 грамм
Купить 1248
за 1500 грамм

Самые вкусные пироги

Пирог с лососем
Пирог с лососем
Дрожжевое тесто, филе лосося, зелень..
В избранное подробнее
Купить 416
за 500 грамм
Купить 832
за 1000 грамм
Купить 1248
за 1500 грамм
Кулебяка с мясом
Кулебяка с мясом
Дрожжевое тесто, говядина, свинина, яйцо, лук пассированный, зелень..
В избранное подробнее
Купить 240
за 500 грамм
Купить 480
за 1000 грамм
Купить 720
за 1500 грамм
Кулебяка с курой и грибами
Кулебяка с курой и грибами
Дрожжевое тесто, мясо куры, шампиньоны, лук пассированный, зелень..
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Купить 300
за 500 грамм
Купить 600
за 1000 грамм
Купить 900
за 1500 грамм
Пирог с яблоками и брусникой
Пирог с яблоками и брусникой
Дрожжевое тесто, яблоко, брусника..
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Купить 240
за 500 грамм
Купить 480
за 1000 грамм
Купить 720
за 1500 грамм
Пирог с ветчиной и сыром
Пирог с ветчиной и сыром
Дрожжевое тесто, ветчина говяжья, сыр гауда, зелень..
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Купить 300
за 500 грамм
Купить 600
за 1000 грамм
Купить 900
за 1500 грамм
Хачапури по-мегрельски
Хачапури по-мегрельски
Дрожжевое тесто, сыр имиритинский, сыр сулугуни, масло сливочное ..
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Купить 340
за 500 грамм
Купить 680
за 1000 грамм
Купить 1020
за 1500 грамм
Пирог с яблоками и корицей
Пирог с яблоками и корицей
Дрожжевое тесто, яблоко, корица..
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Купить 200
за 500 грамм
Купить 400
за 1000 грамм
Купить 600
за 1500 грамм
Пирог с капустой
Пирог с капустой
Дрожжевое тесто, капуста, яйцо..
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Купить 180
за 500 грамм
Купить 360
за 1000 грамм
Купить 540
за 1500 грамм
Пирог с вишней
Пирог с вишней
Дрожжевое тесто, вишня..
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Купить 240
за 500 грамм
Купить 480
за 1000 грамм
Купить 720
за 1500 грамм
Новости Австерии
13.05.2020
Мы работаем на вынос, а так же доступна услуга доставки!
Пироги с доставкой на дом! Порадуйте себя и свою семью вкусным пирогами....
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19.03.2020
КУЛИЧИ К СВЕТЛОМУ ПАСХАЛЬНОМУ ВОСКРЕСЕНЬЮ
К празднику Христовой Пасхи мы хотим предложить вам куличи из нашей пекарни...
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29.02.2020
Три акционных пирога со скидкой 20%
Три пирога со скидкой 20% Пирог с лососем 1 кг. за 832 руб. вместо 1040 руб. Пирог с клубникой 1 кг. за 384 руб. вме...
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Только у нас сладкие русские и осетинские пироги! АКЦИИ

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