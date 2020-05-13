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Дрожжевое тесто, говядина, свинина, яйцо, лук пассированный,
зелень
Дрожжевое
тесто, клубника
Дрожжевое тесто,
филе лосося, зелень
Дрожжевое тесто, мясо куры, шампиньоны, лук
пассированный, зелень
Дрожжевое
тесто, яблоко, брусника
Дрожжевое тесто,
ветчина говяжья, сыр гауда, зелень
Дрожжевое тесто, сыр имиритинский, сыр сулугуни,
масло сливочное
Дрожжевое
тесто, яблоко, корица
Дрожжевое тесто, капуста, яйцо
Дрожжевое
тесто, вишня
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